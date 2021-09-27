На думку професора Олексія Гараня, "значна частина" парламенту відставки Разумкова не хоче.

Професор Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань спрогнозував, як може продовжитися політична кар'єра Дмитра Разумкова у разі його відставки з посади спікера Верховної Ради України.

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо того, що для Разумкова означатиме відставка з посади спікера парламенту у разі, якщо відповідне рішення буде ухвалене, і якими можуть бути його подальші кроки, зокрема, чи може він балотуватися на наступних президентських виборах, чи створюватиме власну політичну силу.

"Я думаю, що він продовжить свою політичну кар'єру. По-перше, він набув вже певної ваги на цій посаді. По-друге, він буде в категорії ображених, яких у нашій країні люблять. По-третє, він у цілому на цій посаді показав, що він... далеко не в усіх питаннях бере під козирок перед Офісом президента. І він все-таки намагається знаходити компроміси в парламенті і діяти за процедурою. Це дуже важливо", - сказав Гарань.

Він зауважив, що парламент "завжди був достатньо незалежною інституцією".

"Тому позиція спікера автоматично передбачає, що якщо ти хочеш зберегти роль цієї інституції, ти маєш дотримуватися правових норм, в тому числі регламентних норм парламенту", - пояснив експерт.

Щодо гіпотетичної майбутньої кар'єри Разумкова, Гарань зазначив, що "його президентські рейтинги насправді низькі".

"Баланс довіри/недовіри у нього, в принципі, доволі непоганий. І навіть деякі опитування в певний момент показували, що вони кращі, ніж у Зеленського. Але для виборів значення має не баланс довіри і недовіри, а президентські рейтинги. На даний момент вони низькі", - сказав він.

Так, вважає Гарань, на цей час складно говорити, що буде відбуватися далі в цьому питанні.

Читайте такожПитання відставки Разумкова буде вирішуватися на зборах "Слуги народу" у Трускавці - політолог

"Все це дуже динамічно може змінюватися. Але так, як є зараз, то навряд чи про це можна говорити. Але якщо говорити про участь в парламентських виборах, то я думаю, що тут є інша ситуація, і він міг би, в принципі, або доєднатися до якоїсь політичної сили, або думати... над створенням своєї політичної сили. Теоретично, це можливо. Я цього не виключаю", - сказав експерт.

Крім того, на запитання, чи можлива все ж ситуація, що Разумкова відправлять у відставку з посади спікера, і чи вистачить у депутатів голосів за таку ймовірну відставку, Гарань висловив думку, що "Офіс президента і президент, мабуть... хочуть його змістити, це очевидно".

"І очевидно також, що значна частина парламенту цього не хоче. В тому числі і опозиція. Тому що Разумков все-таки зараз представляє інституцію і дбає про правовий регламент, про регламент діяльності парламенту... Треба 226 голосів - ну, можуть зібрати 226 голосів. В принципі. А може й не зберуть. Багато, в тому числі, буде залежати від позиції так званих "олігархічних" фракцій", - сказав Гарань.

Конфлікт Разумкова і фракції "Слуга Народу"

17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив законопроект до Венеційської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій та груп та уповноваженого ВР з прав людини.

Читайте також"Головне - не посади, а принципи": Разумков про керівництво парламентом

Своєю чергою Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про начебто пропонування депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

Своєю чергою перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняв, що немає жодних ініціатив щодо відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради.

22 вересня Разумков заявив, що його не запрошували на заплановану нараду за участю фракції "СН", представників усіх гілок влади та президента.

Автор: Таня Поляковська