Анкара виступає проти подальшої ескалації ситуації навколо України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив сьогодні, що Анкара, за згодою сторін, готова зробити внесок у зниження напруженості між РФ та Україною, що може проявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі.

Як передає агентство "Анадолу", про це президент Туреччини сказав у бесіді з журналістами.

Ердоган зазначив, що Анкара уважно відстежує ситуацію в Україні та прилеглих до неї країнах.

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"Анкара виступає проти подальшої ескалації ситуації навколо України і на захист стабільності в регіоні. Ми готові внести посильний внесок у формування каналів діалогу з метою зниження напруженості, що має місце в останні тижні між Києвом і Москвою. Туреччина, безумовно, готова без зволікання зробити кроки в ім'я підтримки миру в нашому регіоні", - сказав турецький лідер.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня відбулася телефонна розмова лідерів Туреччини і РФ. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент Росії Володимир Путін обговорили ситуацію в Україні.

Як повідомило "Анадолу" з посиланням на управління зв'язків Адміністрації турецького лідера, в ході розмови відбувся обмін думками щодо ситуації у Сирії, Лівії та Україні.

7 грудня відбулися переговори лідерів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна за допомогою закритого каналу відеозв'язку. Байден попередив президента Російської Федерації про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення військової активності на кордоні з Україною.

Автор: Інна Андаліцька