Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення російських військ до кордону України.

Французький лідер Еммануель Макрон найближчими днями обговорить з главою Кремля Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Путіним загрозу повномасштабного наступу РФ на Україну.

Про це повідомляє BFM TV з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу.

Розмова з Путіним і Зеленським покликана зняти напруженість у регіоні.

Макрон вирішив обговорити ситуацію на російсько-українському прикордонні після того, як Джо Байден по відеозв’язку 7 грудня пригрозив Путіну "економічними й іншими заходами" у разі нападу на Україну. За даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про закриття трубопроводу "Північний потік-2".

Читайте такожСША погоджують з Німеччиною закриття "труби Путіна" у разі наступу РФ, але мають й запасний варіантТакож американський глава не поступився російському президенту щодо членства України у НАТО, що РФ вважає своїми "червоними лініями".

Байден вже поінформував ключових європейських союзників, в тому числі й Макрона, про результати своєї розмови з Путіним.

Раніше глави п’яти країн звернулися до Путіна з офіційним закликом повернутися до переговорів з Україною у "нормандському форматі".

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська