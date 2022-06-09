Володимир Зеленський веде особисті переговори з цього питання з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

В Офісі президента України прокоментували візит голови МЗС Росії Сергія Лаврова до Туреччини, в ході якого сторони обговорювали в тому числі розблокування українського зерна в портах.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі інформаційного телемарафону.

"По-перше, президент України саме це питання допомоги Туреччини і участь Туреччини у розблокуванні портів, у постачанні українського зерна до європейських країн та інших країн, обговорює безпосередньою з президентом Ердоганом. Тому тут нема ніякої зради, без України нічого не відбувається", - сказав він.

Жовква зазначив, що позицію України по розблокуванню портів знають всі сторони.

"Позицію Україну по розблокуванню українського зерна знають всі, знають в Росії, знають в Туреччині, в Організації Об'єднаних націй, особисто секретар знає від президента України, знає президент Європейської ради Шарль Мішель", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Росія захопила значну частину узбережжя України з початку вторгнення 24 лютого, а її військові кораблі контролюють Чорне та Азовське моря.

6 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з низкою країн та з Організацією Об’єднаних Націй щодо розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна.

Глава держави додав, що обговорював це питання і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

7 червня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочав дводенний візит до Туреччини, де провів переговори щодо розблокування експорту зерна з України.

8 червня міністр закордонних справ Туреччини після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим в Анкарі заявив, що Росія висунула вимогу усунути перешкоди на шляху експорту своїх товарів в обмін на забезпечення транспортування зерна, соняшнику та соняшникової олії з України.

"Туреччина вважає цілком законними і виправданими вимоги російської сторони щодо усунення перешкод на шляху експорту товарів з РФ...", - сказав вчора турецький міністр, додавши, що неправильно обходити стороною це питання, стверджуючи, що російський експорт зернових і добрив не підпадає під санкції.

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