Мельник емоційно відреагував не неконструктивний "аналіз" німецького професора.

Німецький політолог Йоханнес Варвік відзначився скандальним твітом щодо успіхів українських контрнаступів. Український дипломат, екс-посол України в Німеччині Андрій Мельник відповів жорстко.

Публічна перепалка між проросійським професором та українським дипломатом відбулася у Twitter.

Зокрема, Варвік, відомий своєю проросійською позицією та лобіюванням теми зближення Заходу з країною-окупантом, негативно висловився про успіхи Збройних Сил України на Харківщині та Херсонщині, просуваючи ідею "мирних переговорів".

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"Непопулярна думка: Звіти про успіхи українських військових, на мій погляд, не змінюють загальної картини: Росія має (на жаль) ескалаційне домінування та у середньостроковій перспективі більш високу стійкість. Політичному узгодженню інтересів немає альтернативи", - написав Варвік.

"Непопулярна думка: F*ck off (українською "йди до біса", або "від'*бися" - УНІАН)", - відповів йому Мельник.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

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