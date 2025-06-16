Президент України Володимир Зеленський пропонує парламенту підтримати кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.
"Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду генерального прокурора", - написав голова ВР.
Стефанчук зазначив, що Верховна Рада України розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань.
Руслан Кравченко - що про нього відомо
Як відомо, Руслан Кравченко нині очолює Державну податкову службу, а перед цим був керівником Київської обласної військової адміністрації. Йому 35 років.
У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у м. Бучі.
Генеральний прокурор України - новини
Як повідомяв раніше УНІАН, 22 жовтня 2024 року генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що йде з посади. Це сталося після гучного скандалу з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Він тоді заявив, що вважає правильним звільнитися із займаної посади.
Наприкінці жовтня Рада проголосувала за звільнення Костіна з посади генпрокурора.
З 31 жовтня обов'язки генпрокурора виконував його перший заступник Олексій Хоменко.