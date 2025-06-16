Президент пропонує підтримати Руслана Кравченка, який на сьогодні очолює податкову службу.

Президент України Володимир Зеленський пропонує парламенту підтримати кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

"Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду генерального прокурора", - написав голова ВР.

Стефанчук зазначив, що Верховна Рада України розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань.

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Руслан Кравченко - що про нього відомо

Як відомо, Руслан Кравченко нині очолює Державну податкову службу, а перед цим був керівником Київської обласної військової адміністрації. Йому 35 років.

У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у м. Бучі.

Генеральний прокурор України - новини

Як повідомяв раніше УНІАН, 22 жовтня 2024 року генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що йде з посади. Це сталося після гучного скандалу з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Він тоді заявив, що вважає правильним звільнитися із займаної посади.

Наприкінці жовтня Рада проголосувала за звільнення Костіна з посади генпрокурора.

З 31 жовтня обов'язки генпрокурора виконував його перший заступник Олексій Хоменко.

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