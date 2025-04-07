Посаду посла отримав, зокрема, і колишній генеральний прокурор Андрій Костін.

Президент України Володимир Зеленський призначив послів у низці країн. Про це йдеться у його указах від 7 квітня 2025 року.

Так, послом у Нідерландах став колишній генеральний прокурор Андрій Костін. Послом у Норвегії призначено Олексія Гавриша.

Олександр Нечитайло став послом України в Китаї, а Юрій Клименко - в Аргентині та за сумісництвом у Парагваї.

Відео дня

Також Андрія Мельника призначено постійним представником України в ООН, Віктора Майка - Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Казахстан, Михайла Видойника - Надзвичайним і Повноважним Послом України у Фінляндській Республіці, а Романа Горяйнова - Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ліванській Республіці.

Окремими указами президент звільнив Ольгу Діброву з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Фінляндській Республіці та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ісландія за сумісництвом, Віктора майка - з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Туркменистані, а Андрія Мельника - з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія.

Звільнення Андрія Костіна з посади генпрокурора: що відомо

Як повідомяв раніше УНІАН, 22 жовтня 2024 року Костін заявив, що йде з посади генпрокурора. Це сталося після гучного скандалу з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Він тоді заявив, що вважає правильним звільнитися із займаної посади.

Наприкінці жовтня Рада проголосувала за звільнення Костіна з посади генпрокурора. Постанову "Про надання згоди на звільнення президентом України Андрія Костіна з посади генерального прокурора" (реєстраційний номер 12153) тоді підтримало 255 народних депутатів.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерело в команді президента повідомили, що колишнього генерального прокурора Костіна хочуть призначити послом України у Нідерландах.

Вас також можуть зацікавити новини: