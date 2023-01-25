Генпрокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення

Керівників п’ятьох обласних прокуратур звільнено з посад.

"Звільнено з посад п’ятьох керівників обласних прокуратур", - йдеться у повідомленні прес-служби Офіса генпрокурора.

Зазначається, що генпрокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

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Так, заяву про звільнення написали заступник глави ОП Кирило Тимошенко та голова Дніпропетровської ОВА Олексій Резніченко. 24 січня генпрокурор Андрій Костін звільнив свого заступника Олексія Симоненка після його скандального відпочинку в Іспанії.

Крім того, в цей же день Кабінет міністрів звільнив ряд заступників міністрів, а саме - В'ячеслава Шаповалова - з посади заступника міністра оборони; Віталія Музиченка - з посади заступника міністра соціальної політики; Івана Лукерю - з посади заступника міністра розвитку громад та територій; В'ячеслава Негоду - з посади заступника міністра розвитку громад та територій.

Також уряд погодив звільнення п'яти голів обласних державних адміністрацій - голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, Запорізької - Олександра Старуха, Київської - Олексія Кулебу, Сумської - Дмитра Живицького та Херсонської - Ярослава Янушевича.

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