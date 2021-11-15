Збільшення військової сили Росії поблизу України може бути можливістю для реалізації агресивних дій.

НАТО фіксує скупчення російських військ вздовж кордонів з Україною та розцінює це як можливість реалізувати потенційні агресивні дії.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив у Брюсселі під час прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Читайте також"Спостерігаємо" : у НАТО відреагували на дії Росії біля кордонів України"Я не можу говорити детально про результати наших розвідувальних даних, але ми бачимо збільшення напруги. Ми повинні бути реалістами та розуміти, з якими викликами ми стикаємося. Ми бачимо величезне збільшення військової сили біля України", - зазначив Столтенберг.

За словами генсека Альянсу, Росія раніше використовувала подібну тактику тиску. Столтенберг вважає, що необхідно враховувати потенційну небезпеку агресивних дій РФ щодо України.

Я не хочу спекулювати, але я думаю, що нам потрібно бути чесними, нам потрібно думати над тим, що існують потенційні можливості, які має Росія, щоб провести потенційні агресивні дії проти України, - додав він.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах почали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками й ракетами, які перевозять у південні й західні регіони Росії. У США і Європі звернули увагу на це після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Читайте такожБайден відправив директора ЦРУ в Росію з приводу концентрації військ РФ біля України – CNNЯк стверджує директор програми вивчення Росії в некомерційної аналітичної організації CNA Майкл Кофман, на супутникових знімках видно, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, яка базується в Новосибірську, не повернулися на місце дислокації після навчань, а з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.

Супутникові знімки підтверджують, що особовий склад і техніку 1-ї гвардійської танкової армії, яка базується під Москвою, теж перекинули в бік України.

У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

2 листопада у Міноборони України заявили, що Росія зосередила угрупування військ чисельністю близько 90 тисяч осіб біля кордонів України та на окупованих територіях Криму і Донбасу. Зазначається, що Міноборони уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Так, факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України.

Нагадаємо, в березні поточного року РФ значно збільшила кількість своїх військ уздовж держкордону України та на тимчасово окупованих територіях, але у квітні здійснила їх відведення. Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ нарощенням військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко