Геращенка призначили на посаду заступника глави МВС у 2019 році.

Антона Геращенка звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Уряд звільнив Геращенка Антона Юрійовича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України", – написав Гончаренко.

Геращенка призначили на посаду заступника глави МВС у 2019 році, до цього – у період з 2014 до 2017 роки – був радником Арсена Авакова.

Читайте такожЗеленський призначив Чауса головою Чернігівської ОДАЯк писали раніше ЗМІ, 29 липня уряд отримав подання про призначення трьох нових заступників міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського – це Богдан Драп'ятий, Ігор Бондаренко та Мері Акопян.

Також повідомлялося, що на посаді може залишитися заступник міністра Антон Геращенко. Але президент нібито поки не погодив його кандидатуру, запропоновану новим міністром.

Відставка Авакова і призначення Монастирського

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС, яку він займав з 2014 року.

Через два дні Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський висунув на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, а 16 липня Рада схвалила цю пропозицію.

Автор: Яна Ставська