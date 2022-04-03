Винні будуть притягнуті до відповідальності, пообіцяла Трасс.

Міністерка закордонних справ Елізабет Трасс поділилась враженнями після отриманої інформації про злочини російської армії у Бучі та інших раніше захоплених РФ містах під Києвом.

Про це вона написала у Twitter.

"Шокована звірствами у Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади на невинних мирних мешканців є огидними. Велика Британія співпрацює з іншими для збору доказів з розслідування воєнних злочинів. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - написала Трасс.

Ввечері з’явилась інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли десятки тіл убитих цивільних на дорогах міста, а також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті.

На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

Також знайшли вбитою старосту села Мотижин Бучанського району разом з чоловіком та сином.

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