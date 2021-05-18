У фракції незадоволені організацією процесу вакцинації від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який може бути звільнений найближчим часом, розпочав власну політичну гру.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив глава партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, пише ТСН.

За його словами, в цьому переконалася частина фракції СН. Корнієнко заявив, що якщо глава МОЗ хоче будувати власну політичну кар'єру, то заважати йому не потрібно. Він також підтвердив, що причина відставки - провал вакцинації від коронавірусу: "одна частина - це отримати вакцини в країну, в чому допомагає політичне керівництво і президент, а інша - це організувати процес вакцинації, зокрема в тимчасовому вимірі". В Україні ж, за словами Корнієнка, "серйозні ями" з вакцинацією у вихідні.

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"Це дуже чутливе питання в усьому світі. Якщо ти недбало або неефективно робиш маленький шматочок роботи, наприклад, невчасно подзвонив, поїхав або несвоєчасно почав реалізовувати на папері домовленість, яку політично досяг з керівництвом компанії президент України, то ти просто втрачаєш вакцину", - додав він.

При цьому він закликав брак вакцин в Україні.

Кадрові зміни в уряді: що передувало

У п'ятницю, 14 травня, стало відомо, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та інфраструктури Владислава Криклія.

Також, до ВР надійшло подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова з поста голови МОЗ. Однак сам Степанов зазначив, що не писав заяву про відставку з поста глави МОЗ.

Кадрові питання запланували розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав відставку Степанова і запропонував парламенту визначитися з цим рішенням.

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Автор: Юрій Годован