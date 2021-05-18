Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який може бути звільнений найближчим часом, розпочав власну політичну гру.
Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив глава партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, пише ТСН.
За його словами, в цьому переконалася частина фракції СН. Корнієнко заявив, що якщо глава МОЗ хоче будувати власну політичну кар'єру, то заважати йому не потрібно. Він також підтвердив, що причина відставки - провал вакцинації від коронавірусу: "одна частина - це отримати вакцини в країну, в чому допомагає політичне керівництво і президент, а інша - це організувати процес вакцинації, зокрема в тимчасовому вимірі". В Україні ж, за словами Корнієнка, "серйозні ями" з вакцинацією у вихідні.
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"Це дуже чутливе питання в усьому світі. Якщо ти недбало або неефективно робиш маленький шматочок роботи, наприклад, невчасно подзвонив, поїхав або несвоєчасно почав реалізовувати на папері домовленість, яку політично досяг з керівництвом компанії президент України, то ти просто втрачаєш вакцину", - додав він.
При цьому він закликав брак вакцин в Україні.
Кадрові зміни в уряді: що передувало
- У п'ятницю, 14 травня, стало відомо, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та інфраструктури Владислава Криклія.
- Також, до ВР надійшло подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова з поста голови МОЗ. Однак сам Степанов зазначив, що не писав заяву про відставку з поста глави МОЗ.
- Кадрові питання запланували розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні.
- Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав відставку Степанова і запропонував парламенту визначитися з цим рішенням.
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