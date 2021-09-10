Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з розслідування зриву спецоперації із затримання "вагнерівців" на території України не знайшла доказів її зриву з вини українських спецслужб або політичного керівництва держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова ТСК Мар’яна Безугла.

Вона розповіла, що засідання комісії ще триває і що може оприлюднити лише невелику частину інформації, яка не є засекреченою.

При цьому Безугла відповідала на запитання журналістів досить плутано, часто суперечила сама собі.

За її словами, заява колишнього президента Петра Порошенка про те, що він особисто дав розпорядження про проведення цієї спецоперації, не відповідає дійсності. Вона аргументувала це тим, що під час президентства Порошенка спецслужби займалися лише збором інформації стосовно "вагнерівців", а сама спецоперації з їх затримання була спланована уже у липні 2020 року.

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Операцію, зазначила Безугла, планувало Головне управління розвідки Міністерства оборони. Було кілька сценаріїв її реалізації, зокрема посадити літак з Білорусі з "вагнерівцями" на борту на території України, або примусово, або використовуючи легенду, що комусь на борту стало зле. Проте від цього сценарію відмовилися, оскільки він ніс багато зовнішньополітичних ризиків для України.

Зупинились на сценарії, що коли літак з "вагнерівцями" приземлиться в Туреччині, після цього Україна звертається до цієї країни з проханням про екстрадицію пасажирів.

Також Безугла наголосила, що рішення про скасування спецоперації в Україні ніхто не приймав. Натомість було прийнято рішення її відтермінування. Що це означає, журналістам так і не вдалося з’ясувати у голови ТСК. Водночас вона наполягає, що зрив спецоперації відбувся через те, що спецслужби Росії, а також Білорусі дізналися про плани України щодо "вагнерівців", і саме тому відбулося їхнє затримання в Білорусі силами служб цієї країни.

Безугла також додала, що хтось з України, який знав про цю спецоперацію, злив її росіянам ще на етапі збору інформації про "вагнерівців" – пасажирів літака.

Також вона повідомила, що спецоперацію планувала лише Україна, не інформуючи про неї спецслужби інших країн.

Говорячи про роль президента Володимира Зеленського, Безугла зазначила, що він особисто не керував цієї операцією, однак був в курсі, що вона планується. Проте рішення про її відтермінування приймав не Зеленський, а керівництво Головного управління розвідки.

Також вона додала, що ТСК звернеться до правоохоронних органів, щоб ті розслідували, хто міг поінформувати російські спецслужби про цю спецоперацію.

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Водночас, депутати від опозиції поскаржились журналістам на те, що ТСК не хоче заслухати двох офіцерів-розвідників, які безпосередньо брали участь у плануванні цієї спецоперації.

Вони наразі чекають в коридорі, що їх запросять і нададуть їм слово.

Також ТСК не зацікавилась думкою тодішнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 10 вересня, депутат з фракції "Голос" Роман Костенко сказав, що народних депутатів від опозиції не пустили на засідання ТСК щодо "вагнерівців", натомість там перебувають лише їхні колеги зі "Слуги народу".

Спецоперація з "вагнерівцями" - довідка УНІАН

29 липня 2020 року у Білорусі затримали бойовиків з ПВК Вагнера, 32 - під Мінськом, ще одного - на півдні країни. Серед них були і ті, хто воювали проти України на Донбасі. Тоді правоохоронці Білорусі повідомили, що до них надійшла інформація про прибуття більш як 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії. Білорусь тоді звернулася до української влади з проханням перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.

11 серпня Офіс генпрокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 бойовиків. Усі 28 осіб, серед яких 9 громадян України, підозрюються в участі в терористичній організації.

14 серпня Білорусь видала 32 затриманих "вагнерівців" Росії.

18 серпня головний редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела заявив, що ситуація з появою в Білорусі бойовиків ПВК Вагнера була нібито частиною секретної операції СБУ і ГУР Міноборони України з їх затримання, яка зірвалася через витік інформації з Офісу президента.

Своєю чергою в ОП, Службі зовнішньої розвідки та СБУ спростували цю інформацію.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

19 травня 2021 року Верховна Рада створила ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, становити загрозу національній безпеці України.