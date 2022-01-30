США мають намір і далі підтримувати Україну.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою Комітету начальників штабів Збройних сил США генералом Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію з безпекою в Східній Європі на тлі російської загрози.

Про це повідомляє Комітет начальників штабів НД США.

"Україна має право бути незалежною, зберігати територіальну цілісність і суверенітет. Україна відіграє особливо важливу роль у підтримці миру і стабільності в Європі", - йдеться в повідомленні.

За словами Міллі, США і надалі надаватиме підтримку Україні. При цьому він пообіцяв, що Вашингтон має намір і далі допомагати Києву в зміцненні здатності забезпечувати власний захист.

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Імовірність вторгнення РФ в Україну

28 січня 2022 року Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація до кордонів України загалом стягнула близько 130 тис.військових, з урахуванням морського та авіаційного потенціалу. У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна максимально готується до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації на кордонах.

Тим часом Росія неодноразово відкидала запевнення західних країн про її намір напасти на Україну. Однак Москва наполягає, щоб Захід надав їй нові гарантії безпеки в Європі, в тому числі пообіцяв відмовитися від прийняття України в НАТО.

НАТО і США передали Росії офіційна відповідь на її вимоги, в якій по суті відкинули головне: в Північноатлантичному альянсі підкреслили, що НАТО готове приймати нових членів, і Кремль не має права визначати політику Альянсу в цьому напрямку.

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