Зеленський призначив Христю Фріланд позаштатною радницею

Фріланд має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.

Президент України Володимир Зеленський призначив відому канадську діячку українського походження Христю Фріланд своїм позаштатним радником з питань економічного розвитку. Про це глава держави повідомив в Telegram.

"Сьогодні призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій", - повідомив Зеленський.

Як відзначив президент, зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість. Це потрібно "заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни".

Також Зеленський підписав відповідний указ про призначення Фріланд.

Як сказано у указі, вона буде радником поза штатом.

Христя Фріланд - що про неї відомо

Як повідомляв УНІАН, Фріланд донедавна обіймала посаду міністра транспорту та внутрішньої торгівлі Канади, а потім стала спеціальним представником Канади з питань відбудови України.

Крім того, Фріланд у різні періоди обіймала посади міністра закордонних справ, міністра фінансів і заступниці прем’єр-міністра Канади в уряді Джастіна Трюдо.

Як відомо, Христя Фріланд - дочка адвокатів Дональда Фріланда і українки за походженням Галини Хом'як. Фріланд була журналістом і починала кар'єру в Україні як стрингер Financial Times, The Washington Post і The Economist. Згодом вона обійняла посаду керуючого директора Financial Times в США. У березні 2010 року перейшла на посаду редактора в Thomson Reuters, а у квітні 2011-го стала редактором Thomson Reuters Digital.

У 2013 році вона залишила журналістику, щоб балотуватися на довиборах до парламенту Канади від Ліберальної партії. У листопаді 2015 року стала міністром міжнародної торгівлі Канади.

