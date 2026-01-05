Зеленський призначив Христю Фріланд позаштатною радницею

Президент України Володимир Зеленський призначив відому канадську діячку українського походження Христю Фріланд своїм позаштатним радником з питань економічного розвитку. Про це глава держави повідомив в Telegram.
"Сьогодні призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій", - повідомив Зеленський.
Як відзначив президент, зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість. Це потрібно "заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни".
Також Зеленський підписав відповідний указ про призначення Фріланд.
Як сказано у указі, вона буде радником поза штатом.
Христя Фріланд - що про неї відомо
Як повідомляв УНІАН, Фріланд донедавна обіймала посаду міністра транспорту та внутрішньої торгівлі Канади, а потім стала спеціальним представником Канади з питань відбудови України.
Крім того, Фріланд у різні періоди обіймала посади міністра закордонних справ, міністра фінансів і заступниці прем’єр-міністра Канади в уряді Джастіна Трюдо.
Як відомо, Христя Фріланд - дочка адвокатів Дональда Фріланда і українки за походженням Галини Хом'як. Фріланд була журналістом і починала кар'єру в Україні як стрингер Financial Times, The Washington Post і The Economist. Згодом вона обійняла посаду керуючого директора Financial Times в США. У березні 2010 року перейшла на посаду редактора в Thomson Reuters, а у квітні 2011-го стала редактором Thomson Reuters Digital.
У 2013 році вона залишила журналістику, щоб балотуватися на довиборах до парламенту Канади від Ліберальної партії. У листопаді 2015 року стала міністром міжнародної торгівлі Канади.