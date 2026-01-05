Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника ОП

Кислиця має посилити дипломатичну роботу в Офісі президента.

Президент України Володимир Зеленський призначив кадрового дипломата Сергія Кислицю на посаду першого заступника керівника Офісу президента. Про це йдеться в указі глави держави №14/2026 від 5 січня.

Донедавна Кислиця обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України. Також він входить до делегації України для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ щодо припинення війни і досягнення миру.

Кислиця закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право". Він має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Усю свою професійну діяльність був кадровим дипломатом. Був постійним представником України при ООН з лютого 2020 до лютого 2025.

Кадрові зміни в Офісі президента

Як повідомляв УНІАН, 3 січня Зеленський анонсував, що Кислиця буде призначений на посаду першого заступника керівника ОП для посилення дипломатичної роботи в Офісі Президента, а саме з метою забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС.

Нагадаємо, що 2 січня президент України Володимир Зеленський запропонував генерал-лейтенанту Кирилу Буданову стати новим главою Офісу президента. Цього ж дня Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України. Водночас іншим указом президент звільнив Буданова з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Новим главою ГУР став Олег Іващенко.

