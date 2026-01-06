Христя Фріланд залишає канадський парламент заради роботи в Україні

В Україні вона прийняла пропозицію стати економічним радником президента України.

Канадійка українського походження Христя Фріланд повідомила на своїй сторінці в Х, що залишає канадський парламент заради роботи в Україні.

"Україна стоїть на передовій сьогоднішньої глобальної боротьби за демократію, і я вітаю цю можливість долучитися на неоплачуваній основі як економічний радник президента Зеленського", - сказано у дописі.

Так, вона зазначила, що залишає посаду спеціального представника прем'єр-міністра з питань відновлення України. Також у найближчі тижні вона залишить своє місце в парламенті.

Христя Фріланд - що про неї відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня президент Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд позаштатною радницею з питань економічного розвитку.

"Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій", - повідомив Зеленський в Telegram.

Фріланд донедавна обіймала посаду міністра транспорту та внутрішньої торгівлі Канади, а потім стала спеціальним представником Канади з питань відбудови України.

Крім того, вона у різні періоди обіймала посади міністра закордонних справ, міністра фінансів і заступниці прем’єр-міністра Канади в уряді Джастіна Трюдо.

Як відомо, Христя Фріланд - донька адвокатів Дональда Фріланда і українки за походженням Галини Хом'як. Фріланд була журналістом і починала кар'єру в Україні як стрингер Financial Times, The Washington Post і The Economist. Згодом вона обійняла посаду керуючого директора Financial Times в США. У березні 2010 року перейшла на посаду редактора в Thomson Reuters, а у квітні 2011-го стала редактором Thomson Reuters Digital.

Також вона вільно володіє українською мовою

