У Міністерстві закордонних справ визначили сім напрямків у стратегії публічної дипломатії для покращення іміджу України у світі.
Читайте такожРосія має припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших - МЗСЯк передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.
Міністр розповів, що цього тижня в МЗС було ухвалено стратегію публічної дипломатії на 5 років.
"На її основі ми будемо розвивати позитивний імідж України за кордоном та спілкуватися з партнерами. Вперше в Україні ми офіційно формулюємо та визначаємо сім напрямів публічної дипломатії. Це культурна дипломатія, експертна, економічна, кулінарна, цифрова, науково-освітня і спортивна дипломатія", - сказав Кулеба.
Також, за його словами, визначено п'ять принципів, за якими функціонуватиме публічна дипломатія.
"Перший принцип - це проектний менеджмент. Ми не можемо залишатися у матриці безкінечних процесів, потрібно переналаштовувати робоче мислення і робочі підходи на нові алгоритми - це алгоритми проектного менеджменту з чітко поставленими цілями та вимірюваними і відчутними результатами. Другий принцип - це інноваційність. Світ рухається надзвичайно швидко, і ми повинні стати адептами інновацій у просуванні інтересів України у світі та зміцненні її репутації. Третій принцип - це повага до культурного розмаїття. Суб'єкти публічної дипломатії у своїй діяльності повинні враховувати усі культурні особливості різних народів світу", - зазначив Кулеба.
"Четвертий принцип - це людиноцентричність. В основі нашої роботи - людина та її інтереси у світі. І п'ятий принцип - це відповідальність. Щоб ми не робили, ми повинні завжди пам'ятати, що ми маємо залишатися у межах національного законодавства і України, і тих країн, де ми працюємо, норм міжнародного права та загальновизнаних етичних норм", - розповів Кулеба.
Крім того, у стратегії вперше систематизовано, що саме кожній окремій державі Україна конкретно доноситиме у ключових повідомленнях і за яких обставин.
Міністр додав, що репутація України у світі зміцнюватиметься системно, послідовно та цілісно.
"Вперше ми запроваджуємо п'ятирічне планування. Стратегія ставить чіткі та вимірювані цілі та завдання публічної дипломатії на 2021-2025 роки. В основі нашої стратегії залишається національний бренд Ukraine NOW", - резюмував глава МЗС.
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