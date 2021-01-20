Сполучені Штати Америки й надалі залишатимуться непохитними у підтримці України.
Про це йдеться у відеозверненні тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін у зв’язку з інавгурацією Джо Байдена.
Квін запевнила, що поки новий президент Джо Байден і його уряд працюватимуть у найближчі місяці над формуванням внутрішньої і зовнішньої політики Сполучених Штатів, "США залишатимуться непохитними у своїй підтримці заможної, демократичної України, захищеної у межах своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Донбас і Крим, та стійкої проти російської агресії".
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Інавгурація президента США: що відомо
- Сьогодні, 20 січня, відбулася інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні склав присягу і почав виконувати обов'язки президента.
- Присягу також прийняла віце-президент США Камала Гарріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського походження на цій посаді.
- Чинний президент США Дональд Трамп, який сьогодні завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії інавгурації.
- Таким чином, він не зустрічав Джо Байдена в Білому домі перед офіційною церемонією інавгурації. Трамп разом зі своєю дружиною Меланією відправився в курортне містечко Палм-Біч (штат Флорида) і пропустить інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена у Вашингтоні.
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