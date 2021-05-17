Нещодавно у Харкові невідомі розвісили білборди з Притулою, на яких було написано "Нам тут жити".

Один з лідерів партії «Голос» Сергій Притула запевнив українців, що не балотуватиметься на виборах мера Харкова, про що останнім часом поширюються чутки.

Про це він заявив у своєму відеозверненні на YouTube.

«Останнім часом країною поширюються чутки про те, що я буду балотуватися на посаду харківського міського голови. І ось настав час сказати чесно і відверто. Я - ні! Я не кандидую на посаду харківського міського голови, я навіть не збирався. Я переконаний, що головою Харкова має бути людина, яка живе в Харкові. Я, Сергій Притула, живу в Києві, і в мене зовсім інші плани», - зазначив він.

Також він розповів, як у інформаційному просторі з'явилася інформація, що він нібито збирається йти у мери Харкова.

«Я можу у двох словах розповісти про те, як це лайно накидалося на вентилятор. У кінці квітня на кількох "ватних" телеграм-каналах з’явилася інформація, що я начебто збираюся кандидувати у Харкові. Потім цю інфу розігнали сайти-помийки. Потім хтось вклав "бабла" і розвісив по Харкові декілька білбордів з моїм іменем, щоб їх пофоткати й розігнати по другому колу. Потім під з’їзд партійців "Голосу", який ми проводили 15 травня у Києві, хтось пригнав бабусь з плакатами й нарваних блогерів», - розповів він.

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Смерть Кернеса та призначення нових виборів у Харкові

4 листопада 2020 року за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня, обраним міським головою Харкова офіційно оголосили Геннадія Кернеса.

У ніч проти 17 грудня Кернес помер від ускладнень COVID-19 у берлінській клініці, де перебував з вересня після підтвердження діагнозу.

30 березня Верховна Рада України ухвалила постанову про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області (№5292), якою ці вибори призначаються на 31 жовтня.

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Автор: Денис Прядко