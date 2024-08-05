За словами Подоляка, "справжня російська опозиція дієво, зі зброєю в руках допомагає відбивати напад путінської орди".

Деякі люди, які називають себе російськими опозиціонерами до російської влади, закликають послабити санкції проти РФ - "напевно, щоб ресурси для війни не закінчувалися". Про це у Telegram написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, Росія, яка називала себе братньою державою, порушила понад 400 закарбованих у міжнародних угодах обіцянок і відверто намагається знищити Україну - "не просто знищити, а демонстративно відгеноцидити".

"Слова різні. Але історія вчить українців не довіряти словам. Ані сказаним, ані навіть перенесеним на папір. Ми визначаємо наших друзів і ворогів за справами й результатами", - зазначив Подоляк. Відео дня

Водночас він підкреслив, що "справжня російська опозиція дієво, зі зброєю в руках допомагає відбивати напад путінської орди на Донбасі та Харківщині".

"Братніми для нас тепер стають країни, із якими ми не маємо навіть спільного кордону. Пам’ятаємо, як нам казали, що все це неможливо. Але F-16 і Patriot бережуть сьогодні українське небо. По території РФ відбуваються "удари відплати", і це є абсолютно юридично прийнятним. Багато кажуть про неможливість перемоги над Рф. І це також лише слова, а нам своє робить", - резумував радник керівника ОП.

Послаблення санкцій проти РФ - останні новини

Днями передані США російські опозиціонери закликали Захід послабити санкції проти РФ. Вони стверджують, що карати потрібно тільки Путіна, а прості росіяни нібито взагалі ні до чого.

Згодом в Офісі президента України Володимира Зеленського відреагували на відповідну заяву. Як сказав керівник ОП Андрій Єрмак, "спільною метою всіх росіян має бути звільнення РФ від божевільного диктатора Путіна та його режиму, а не боротьба з санкціями".

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