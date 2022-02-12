Ізраїльські авіаперевізники Arkia і El Al оголосили, що збільшать число рейсів з України для ізраїльтян, які прагнуть повернутися в Ізраїль через загрозу вторгнення Росії в Україну.

У суботу, 12 лютого, ввечері, відбулася друга за день нарада уряду Ізраїлю за участю прем'єр-міністра Нафталі Беннета, міністра іноземних Яїра Лапіда і міністра оборони Бені Ганца, присвячена ситуації в Україні. Уряд звернувся до всіх ізраїльтян, що знаходяться в даний час на території України, із закликом повернутися додому негайно.

Про це повідомляє NEWSru.co.il.

Ізраїльські авіаперевізники Arkia і El Al оголосили, що збільшать число рейсів з України для ізраїльтян, які прагнуть повернутися в Ізраїль через загрозу вторгнення Росії в Україну.

Arkia додала в розклад два рейси: один з Києва в найближчий понеділок, а інший – з Одеси в найближчий вівторок. Компанія El Al оголосила, що в найближчий понеділок додасть ще один рейс з Києва за ціною від 200 до 350 доларів.

Міністр оборони Бені Ганц доручив ЦАХАЛу підготуватися до сценарію, при якому від нього буде потрібна допомога в евакуації ізраїльтян з території України.

За оцінками МЗС, в даний час на території України знаходяться 15 тисяч ізраїльтян.

Посольство Ізраїлю в Києві на чолі з послом Михайлом Бродським поки продовжує свою роботу в повному обсязі. Ізраїльське дипломатичне представництво також буде посилено кількома співробітниками для вирішення нагальних питань, таких, як оформлення документів для виїзду з країни.

Загроза російського вторгнення

Як повідомляв УНІАН, через загрозу військового вторгнення Росії США, Великобританія, Австралія і Німеччина і ряд інших повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів сімей і частини співробітників своїх посольств або дозволити їм добровільно покинути територію України.

Також низка країн закликала своїх громадян негайно повернутися додому.

Нагадаємо, 10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор. Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, щоб всі американці в Україні покинули країну негайно.