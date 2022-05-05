Дмитро Кулеба подякував своєму ізраїльському колезі за гуманітарну допомогу для України та її підтримку в Генасамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами телефонної розмови з міністром закордонних справ Ізраїлю Яіром Лапідом заявив, що Ізраїль підтримуватиме Україну, зокрема запобігаючи уникненню санкцій Росією та допомагаючи у відбудові нашої країни.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ, очільник українського МЗС подякував своєму ізраїльському колезі за гуманітарну допомогу для України та її підтримку в Генасамблеї ООН.

"Міністр закордонних справ Ізраїлю у відповідь запевнив, що Ізраїль підтримуватиме Україну під час і після цієї війни, у тому числі запобігаючи уникненню санкцій РФ, а також допомагаючи у відбудові України", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, уряд Ізраїлю ухвалив рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні. Збільшення допомоги буде "істотним кроком", хоча країна не планує передавати Україні жодного озброєння, яке могло б допомогти ЗСУ проводити операції наступального характеру. Також не планується передавати Україні системи ППО, сучасне озброєння та ударні системи.

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