В Офісі президента хочуть почути від адміністрації Джо Байдена, як саме буде забезпечено, що Україна залишатиметься країною для транзиту російського газу до Європи.

В Офісі президента мають намір найближчими днями повідомити дату і програму візиту глави держави Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де він має зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив на брифінгу після засідання РНБО.

"Зараз усі узгодження та приготування вже на фінальній стадії. І я сподіваюся, що найближчими днями чи я, чи Офіс президента, зможемо повідомити і дату, і програму майбутнього візиту", - наголосив Никифоров.

Прес-секретар сказав, що президент України вітає зусилля Байдена і канцлера Німеччини Ангели Меркель, які вони докладають до "врегулювання тієї кризи, яка зараз утворюється у зв'язку із добудовою і можливим запуском газогону "Північний потік-2"".

"На жаль, після переговорів у США ми почули від сторін, за їхнім власним зізнанням, що їм не вдалося дійти до спільної позиції. Тим не менше, ми вдячні за відданість територіальній цілісності України, за підтримку суверенітету України, за їхню заяву про те, що "Північний потік-2" не можна дозволити Росії використовувати як зброю, і що Україна навіть по завершенню дії чинного контракту на транзит газу має залишатися транзитною стороною. Щоправда, ми не почули найцікавішого - як саме сторони намагатимуться це забезпечити", - наголосив Никифоров.

Він сказав, що українська сторона сподівається більш конкретно почути про позицію американської сторони безпосередньо від Байдена під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів.

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Також Никифоров зауважив, що президент США і канцлер Німеччини підписали спільну декларацію, у якій "пообіцяли захищати права та гідність усіх людей та протистояти несправедливості і нерівності скрізь, де це відбувається".

"Президент України сподівається, що саме так це і буде, що найпотужніша країна світу і найпотужніша країна Європи залишаться вірними своїм деклараціям, які ми щойно почули, своїм зобов'язанням, своїм принципам, і не проміняють їх на якісь короткотривалі комерційні інтереси", - сказав Никифоров.

Зустріч Зеленського з Байденом

Візит Зеленського до Вашингтон для зустрічі з Байденом заплановано на кінець липня.

14 червня Зеленський заявив, що під час запланованого візиту до США планує обговорити питання про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, підтримку у сфері економіки, а також безпекову ситуацію на Донбасі і питання про приєднання США до переговорів щодо Донбасу.

Байден і Меркель зустрічалися у Вашингтоні 15 липня.

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Автор: Віталій Саєнко