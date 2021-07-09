Никифоров повідомив, що планує регулярно проводити брифінги, коли буде про що повідомляти ЗМІ.

Новопризначений прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров зазначає, що спробує не повторювати "скандали" своєї попередниці Юлії Мендель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого першого брифінгу на цій посаді.

Відповідаючи на питання, чи стежив він за роботою попереднього прес-секретаря президента Мендель і чи вже визначив для себе, яких її помилок не припускатиметься, Никифоров зазначив: "Особисто я не стикався, не співпрацював як журналіст з пані Юлією. У мене до неї жодних зауважень немає. Те, що, можливо, у неї були якісь публічні... Не будемо називати їх "скандалами" - я спробую їх не повторювати".

Никифоров також зауважив, що книгу Мендель читати не планує, бо не матиме на це зараз часу.

Новий прес-секретар президента також розповів, як раніше вже перетинався Зеленським.

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"Коли я ще навчався в школі (Никифоров родом з Кривого Рогу як і Зеленський - УНІАН), це були місцеві зірки. Спочатку це була команда "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит", потім це була команда "95 квартал". І кілька разів я їздив у групі підтримки: люди, які в залі підтримують команду, так само як і на спортивних змаганнях... Ми побіжно з паном Володимиром Зеленським перетиналися, але точно він мене не пам'ятає з тих часів, і жодного зв'язку з тих часів я з ним не мав", - розповів речник.

Крім того, Никифоров повідомив, що планує регулярно проводити брифінги, коли буде про що повідомляти ЗМІ.

Призначення Никифорова та звільнення Мендель

Сьогодні, 9 липня,Зеленський призначив Никифорова своїм новим прес-секретарем. Іншим своїм указом Зеленський звільнив Мендель з цієї посади.

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Автор: Тетяна Поляковська