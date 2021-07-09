Колишній спікер Зеленського Юлія Мендель покинула посаду на початку квітня 2021 року.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Никифорова своїм прес-секретарем.

Указ про призначення Нікіфорова №283/2021 розміщено на сайті ОП.

Президент зробив ще кілька кадрових перестановок в Офісі президента. Однак указу про нове призначення Юлії Мендель серед них немає.

8 липня радник глави ОП Михайло Подоляк повідомляв про закінчення спеціальної юридичної перевірки перед підписанням трудового договору з Никифоровим.

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При цьому сам журналіст уже супроводжував главу держави з візитом до Литви, який відбувся шостого липня.

Никифоров був ведучим новин на телеканалі "Україна 24". У своєму інтерв’ю колегам Нікіфоров заявляв, що до переходу на український медіа-ринок працював журналістом на європейському ТБ "Euronews".

У червні 2021 року Українська правда з посиланням на джерела в ОП писала, що серед кандидатів на посаду речника Зеленського також розглядали чинного прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка.

Колишній речник Зеленського Юлія Мендель покинула посаду на початку квітня 2021 року, при цьому вона залишається працювати на Банковій у ролі радниці з міжнародних комунікацій. Призначили її на посаду у червні 2019 року. До цього вона працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, Інтер, співпрацювала з The New York Times.

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Автор: Яна Ставська