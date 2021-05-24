Відповідне питання обговорять на нараді 24 травня.

У зв'язку із затриманням співзасновника та колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича Кабінет міністрів обговорить доцільність заборони на польоти українських авіакомпаній над Білоруссю.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Відповідне питання піднімуть на нараді 24 травня.

Крім того, розглядатимуть можливість заборони польотів білоруської компанії «Бєлавіа» над Україною.

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23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса летів засновник Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Катерина Шварц