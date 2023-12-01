Попереднього очільника відомства Юрія Щиголя було звільнено через корупційний скандал

Кабінет міністрів України призначив Юрія Мироненка головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, після того, як попереднього очільника відомства Юрія Щиголя було звільнено через корупційний скандал. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом міністрів України призначено Мироненка Юрія Миколайовича Головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", - написав Мельничук.

Крім того, уряд призначив Олександра Семиргу першим заступником голови Державної митної служби.

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Екс-голову Держспецзв'язку Щиголя підозрюють у корупції

20 листопада Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя. Також з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації було звільнено Віктора Жору.

Тоді ж Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) та НАБУ повідомили керівникам Держспецзв’язку про підозру у заволодінні державними коштами. Офіційно повідомлялось, що детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн членам організованої групи загалом з 6 осіб. Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

22 листопада президент України вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя.

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