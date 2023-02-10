З посади заступника очільника МВС звільнені: Мері Акопян, Ігор Бондаренко, Сергій Гончаров, Богдан Драп’ятий, Катерина Павліченко.

Кабінет міністрів України звільнив шістьох заступників міністрів, серед яких п'ятеро – заступники міністра внутрішніх справ.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі. Так, згідно з рішенням, з посади заступника очільника МВС звільнені: Мері Акопян, Ігор Бондаренко, Сергій Гончаров, Богдан Драп’ятий, Катерина Павліченко.

Крім того, уряд звільнив Дениса Кудіна з посади першого заступника міністра економіки України, а також Ольгу Рабійчук з посади заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Зміни у МВС України

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський загинув внаслідок падіння гелікоптера 18 січня 2023 року. Виконання обов’язків глави МВС було покладено на керівника Національної поліції Ігоря Клименка.

6 лютого представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ.

7 лютого Верховна Рада України проголосувала за призначення Клименка на посаду міністра внутрішніх справ України.

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