Політики запевнили, що їхні країни будуть довгостроково підтримувати Україну в межах Спільної декларації країн G7.

Прем’єр-міністри Канади Джастін Трюдо та Франції Габріель Атталь висловили засудження через війну Росії проти України. Вони заявили, що їхні країни залишаються "твердо відданими" незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів разом з її територіальними водами. Про це політики сказали у спільній заяві за підсумками їхньої зустрічі, передає "Європейська правда".

За їхніми словами, вони будуть і надалі надавати фінансову, військову, гуманітарну та дипломатичну підтримку Україні стільки часу, скільки буде необхідно.

"Ми вважаємо, що саме Україна має вирішувати, як захищати себе й свій народ. Канада та Франція продовжуватимуть свою підтримку на двосторонньому рівні та через усі міжнародні організації, членами яких вони є", - додають у заяві.

Крім того, представники країн дали обіцянку продовжити зусилля в межах Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

Також Трюдо та Атталь підтвердили, що їхні країни будуть довгостроково підтримувати Україну в межах Спільної декларації країн G7 на підтримку нашої держави та відповідних двосторонніх угод, які нещодавно було ухвалено у цьому році.

"Канада та Франція сповнені рішучості допомогти у відновленні та реконструкції України, реагуючи на нагальні гуманітарні потреби, підтримуючи реформи та антикорупційні зусилля, а також посилюючи торговельні інвестиції в Україну з метою сприяння участі приватного сектору", - підкреслили прем'єр-міністри.

Підтримка Канади та Франції для України

Як писав УНІАН, в березні Канада виділила Україні 1,5 мільярда доларів фінансової допомоги. Тоді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що ці кошти допоможуть українському уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги.

Також міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна надасть ЗСУ сотні одиниць бронетехніки та ракети.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібна, наприклад, наша фронтова броньована техніка (VAB): це абсолютно ключове значення для мобільності військ... Це старе обладнання, яке все ще працює, зможе принести пряму користь Україні у значних кількостях", - зазначив він.

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