На засіданні виконавчого комітету підтримали проект рішення про невпровадження на території Черкас карантину вихідного дня. Таке рішення ухвалила й місцева комісія ТЕБ та НС, засідання якої відбулося під час виконкому.
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Як пише місцеве видання 18000.com.ua, на засідання виконавчого комітету прийшли підприємці, які просили не впроваджувати в місті карантин вихідного дня. За їхніми словами, він “уб’є” їхній бізнес, оскільки саме у вихідні вони отримують 50% виручки. Підприємці просили дозволити працювати маленьким магазинам, закладам харчування, а також ТРЦ, площа яких може забезпечити дотримання дистанції, та ринкам.
Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що не бачить необхідності запроваджувати такий карантин.
«Так, є проблеми, але їх потрібно вирішувати не таким способом. На сьогодні ми протестували близько 60 тисяч жителів Черкас. Є проблеми з тестами, є проблеми з ліжкомісцями, але ми маємо це вирішувати не за рахунок підприємців. Я пропоную не підтримувати карантин вихідного дня», — зазначив Бондаренко.
Підтримав позицію мера й директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг ЧМР Всеволод Кульчиковський, зауваживши, що, на його думку, з медичної точки зору такий карантин не є ефективним.
«Із протиепідемічної точки зору це рішення некоректне. Воно не призведе до покращення ситуації. Є градація місць, де найчастіше виникають зараження, от в ній одне з перших місць займають кабінети лікарів. Зараз у них найбільш часто відбуваються зараження», — розповів головний медик Черкас.
Водночас член виконавчого комітету Сергій Амброс зауважив, що рішення про невпровадження карантину має ухвалювати комісія ТЕБ та НС.
Як наслідок, під час виконкому відбулося засідання й комісії ТЕБ та НС, на якому проголосували за невпровадження карантину вихідного дня на території міста Черкаси.
У зв’язку з цим рішенням у Черкасах дозволяється:
- вільне пересування по місту;
- приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, включно й на вихідних;
- робота ТРЦ;
- приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах;
- приймання відвідувачів в інших закладах розважальних закладах;
- приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного й побутового обслуговування населення;
- діяльність закладів культури;
- робота ринків.
Нагадаємо, за останню добу на Черкащині вперше зафіксували понад 300 випадків COVID-19.
Карантин вихідного дня: що відомо
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кафе та ресторанів (за винятком послуги «на винос»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів і тощо. Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.
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