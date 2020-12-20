Трамп припустив, що хакери могли вплинути і на апарати з підрахунку голосів на виборах.

До кібератак на американські відомства і компанії може бути причетна не Росія, а Китай.

Читайте такожBBC: Мінстерство, яке контролює ядерний арсенал США, стало жертвою масштабної кібератакиПро це заявив чинний президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Кібер-хакерство набагато частіше зустрічається в фейкових новинах, ніж в реальності. Я був повністю поінформований, все під контролем", - написав він.

За його словами, Росію завжди згадують першою, коли щось трапляється.

"З фінансових причин низькоякісні ЗМІ бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай (а таке можливо!)", – написав він.

Також Трамп припустив, що хакери могли вплинути і на апарати для підрахунку голосів на виборах.

Кібератаки на американські відомства і компанії

У четвер, 17 грудня, адміністрація Трампа і обраний президент Джо Байден висловили тривогу у зв'язку з масштабним вторгненням в комп'ютерні системи.

Кіберпідрозділ Міністерства внутрішньої безпеки США заявив, що злом становить серйозну загрозу для федерального уряду і влади штатів і муніципалітетів, а також для критично важливих об'єктів інфраструктури.

"Ми можемо гранично ясно сказати, що в цю атаку була залучена Росія", - заявив Помпео.

За його словами, для вбудовування шкідливого коду в урядові системи США були зроблені "значні зусилля".

До цього моменту про можливі зв'язки атаки з Москвою заявляли джерела провідних американських ЗМІ, але адміністрація Дональда Трампа публічно не коментувала ці твердження. Москва причетність до атаки заперечує.

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Автор: Людмила Жерновська