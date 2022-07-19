Депутатам поки не казали, коли у Верховну Раду внесуть кандидатури нового генпрокурора й нового голови Служби безпеки.

Українська влада розглядає дві кандидатури на посаду генпрокурора.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовників у Верховній Раді та Офісі президента.

Новим генеральним прокурором можуть стати Олексій Симоненко, який зараз виконує обов'язки генпрокурора, або народний депутат Костін, розповіли журналістам джерела.

Депутатам поки не казали, коли у Верховну Раду внесуть кандидатури нового генпрокурора й нового голови Служби безпеки.

19 липня Верховна Рада підтримала подання президента та звільнила з посади генпрокурора Ірину Венедіктову.

Венедіктова обіймала цю посаду з 17 березня 2020 року, перед цим очолювала парламентський комітет з правової політики як депутатка від "Слуги народу" та була директоркою Держбюро розслідувань (2019-2020 роки).

Цього ж дня парламентською більшістю було звільнено Івана Баканова з посади голови Служби безпеки.

Цьому передувала публікація указів Зеленського про відсторонення Баканова від виконання обов'язків керівника СБУ та від посади генпрокурора Ірини Венедіктової.

Своє рішення глава держави пояснив тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території та працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

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