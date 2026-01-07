'Дуже важливе питання': Зеленський зізнався, чим займатиметься Буданов в ОП

На новій посаді Буданов виконуватиме частково ті ж обов'язки, що й у військовій розвідці.

Новий керівник Офіса президента України Кирило Буданов разом із Секретарем ради національної безпеки і оборони України будуть займатися питаннями повернення українців із російської неволі. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Як відзначив глава держави, донедавна питаннями щодо обмінів і повернення до України військовополонених займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Кирило Буданов у період обіймання посади керівника Головного управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України і також Андрій Єрмак у момент перебування на посаді керівника Офісу президента.

У цьому зв’язку, як підкреслив Зеленський, людина, яка обіймає посаду керівника ОП, завжди має займатися питаннями повернення військовополонених, бо "це дуже важливе питання".

Відео дня

"Тому, новий очільник Офісу буде займатися і обмінами також разом з [секретарем РНБО] Рустемом Умєровим . Це одне з питань нашої переговорної групи", - сказав Зеленський.

Також президент пояснив, з чим пов’язані паузи у поверненні полонених українців на волю, оскільки з жовтня цих обмінів не було.

"Зрозуміло, з чим пов’язані паузи. З тим – що для Росії це тиск на Україну", - відзначив Зеленський.

Водночас, глава держави додав, що "Україна знаходить свої дипломатичні тиски на Росію, щоб вона закінчила війну".

"А Росія розуміє, що обміни військовополоненими для нас питання важливе, болюче, і тому вона все це саме гальмує. Будемо робити все, щоби розблоковувати обміни військовополонених", - повідомив президент.

Обміни полоненими

Як повідомляв УНІАН, у грудні Зеленський заявив, що докладаються зусилля з метою відновлення обміну полоненими, щоб повернути додому українських військових і цивільних, які утримуються Росією.

У листопаді Україна та РФ відновили перемовини щодо обмінів.

Вас також можуть зацікавити новини: