За словами секретаря РНБО, українців хочуть повернути до новорічних та різдвяних свят.

Україна та Росія відновлюють переговори щодо обміну полоненими за "стамбульським форматом". Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"За дорученням Президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону. У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості", - зазначив він.

За словами Умєрова, йдеться про звільнення 1 200 українських громадян.

"Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти. Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома - за сімейним столом і поруч із рідними", - додав секретар РНБО.

Українці у російському полоні - останні новини

Раніше оборонець Маріуполя Олексій Кобельков, який повернувся з російського полону, розповів, чим його спокушала ФСБ на допиті. За його словами, вони пропонували йому роботу на цивільному флоті РФ, проте він відмовився.

"Перевіряли, чи мої відповіді збігаються з даними ФСБ. Мені показували листок із переліком "злочинів", нібито скоєних Україною, включно з обстрілами Драмтеатру в Маріуполі, пологовим будинком та називали окремі позивні азовців. Я відповідав лаконічно: знаю/не знаю, бачив/не бачив", - зауважив Кобельков.

Також повідомлялось, що в жовтні цього року в Україну повернули жителя Бучі, який потрапив в російський полон під час окупації міста. Рідні чоловіка не мали жодної звістки від нього весь цей час.

"Для нашої громади це не лише особиста перемога, а й символ надії для кожного, хто чекає своїх рідних", - розповів мер Бучі Анатолій Федорук.

