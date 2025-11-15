Україна та Росія відновлюють переговори щодо обміну полоненими за "стамбульським форматом". Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.
"За дорученням Президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону. У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості", - зазначив він.
За словами Умєрова, йдеться про звільнення 1 200 українських громадян.
"Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти. Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома - за сімейним столом і поруч із рідними", - додав секретар РНБО.
Українці у російському полоні - останні новини
Раніше оборонець Маріуполя Олексій Кобельков, який повернувся з російського полону, розповів, чим його спокушала ФСБ на допиті. За його словами, вони пропонували йому роботу на цивільному флоті РФ, проте він відмовився.
"Перевіряли, чи мої відповіді збігаються з даними ФСБ. Мені показували листок із переліком "злочинів", нібито скоєних Україною, включно з обстрілами Драмтеатру в Маріуполі, пологовим будинком та називали окремі позивні азовців. Я відповідав лаконічно: знаю/не знаю, бачив/не бачив", - зауважив Кобельков.
Також повідомлялось, що в жовтні цього року в Україну повернули жителя Бучі, який потрапив в російський полон під час окупації міста. Рідні чоловіка не мали жодної звістки від нього весь цей час.
"Для нашої громади це не лише особиста перемога, а й символ надії для кожного, хто чекає своїх рідних", - розповів мер Бучі Анатолій Федорук.