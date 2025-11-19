Президент України запевнив, що здійснюється робота з метою повернення викрадених Росією українських дітей.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання щодо дипломатичної роботи з повернення українських полонених з російської неволі. До кінця року президент прагне повернути значну кількість полонених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"Дуже стараємося відновити обміни полонених, щоб повернути додому українських військових і цивільних, які утримуються Росією, у тому числі - це кримськотатарські політичні та релігійні в’язні в Росії", - сказав Зеленський.

Відео дня

Також президент України запевнив, що здійснюється робота з метою повернення викрадених Росією українських дітей. Для цієї роботи усюди працюють майданчики, і також у Туреччині. Зеленський додав, що є всі можливості для цього. Україна дякує за таку допомогу повертати наших дітей.

"Сподіваємось до кінця року відновити обміни, повернути значну кількість полонених. Туреччина нам в цьому дуже допомагає", - сказав Зеленський.

Він додав, що треба прискорювати ці напрямки роботи і відповідні дипломатичні зусилля.

Очікування України від Туреччини

"Ми розраховуємо на силу турецької дипломатії, на її зрозумілість у Москві. Важлива активна залученість Туреччини до коаліції охочих, особливо до військово-морського компоненту. Усі розуміють значення безпеки у Чорному морі. І гарантувати таку безпеку можна тільки разом з Туреччиною", - наголосив Зеленський.

Як наголосив президент України, для нашої держави важлива принципова позиція Туреччини щодо російської війни проти українців і України як держави.

Глава держави обговорив з турецьким лідером подальшу співпрацю, спільні виробничі проєкти і про координацію більш ефективного захисту життя.

"Наші команди працюватимуть над тим, що узгоджено сьогодні. Розраховуємо на результати", - сказав Зеленський.

Також він повідомив, що предметно говорили про ситуацію в дипломатії. Зеленський наголосив:

"Зараз активізувалося багато процесів, і ми стараємось зробити так, щоб уся активність була спрямована саме на мир – на достойний мир і гарантовану безпеку. Війна має закінчитись, немає альтернативи миру. Росія повинна усвідомлювати - що за війну, за вбивства не має бути жодної винагороди. І не має можливості залишитися у Росії розв’язати іншу, подібну війну проти України, чи будь-якої іншої країни у регіоні поруч".

Глава держави додав, що Україна і Туреччина однаково бачать – мир і безпека мають бути гарантованими. Гарантії безпеки дуже важливі для України.

"Ми будемо й надалі тісно координуватись, працювати з усіма нашими партнерами", - сказав Зеленський.

Відновлення процесу обмінів полоненими між РФ і Україною

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Рустем Умєров нещодавно провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону. У результаті цих переговорів було домовлено активувати так звані стамбульські домовленості. Наразі йдеться про намір звільнити 1 200 українських громадян.

Вас також можуть зацікавити новини: