Зеленський ввів Буданова до складу РНБО, - указ

Цим же указом зі складу РНБО виведено колишнього голову Служби зовнішньої розвідки.

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони Кирила Буданова, нещодавно призначеного на посаду керівника Офісу президента.

Відповідний указ №20/2026 опубліковано на сайті глави держави. Ним же було виведено зі складу РНБО колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олега Іващенка.

Зеленський постановив внести часткові зміни в статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України":

увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Буданова Кирила Олексійовича – Керівника Офісу Президента України;

вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України О. Іващенка.

Відповідний указ президента набуває чинності з дня опублікування, 5 січня.

Нагадаємо, що Зеленський призначив Кирила Буданова новим главою Офісу президента 2 січня. Видання Le Monde писало, що це призначення може допомогти Україні в переговорах з РФ і США.

У 2023 році лунали заяви про те, що Буданова можуть призначити на пост міністра оборони України, але тоді цього не сталося. Журналісти також нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни неодноразово намагалися вбити Кирила Буданова – в українській розвідці підтвердили щонайменше дві такі операції Кремля.

Кадрові зміни у військово-політичному керівництві України

Днями президент України Володимир Зеленський запропонував керівнику Міністерства цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Своєю чергою, очільник відомства Денис Шмигаль отримає посаду в іншому міністерстві. Йому глава держави запропонував пост міністра енергетики.

Голову Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергія Дейнеко було призначено радником міністра внутрішніх справ. Відомо, що він планує поєднувати цю роботу зі службою у війську – після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.

Перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця, який довгий час представляв Україну в ООН, став першим заступником керівника ОП.

Зміни відбулися і в Службі безпеки України – Василь Малюк залишає посаду її очільника. При цьому він і надалі виконуватиме роботу в системі СБУ для координації асиметричних спецоперацій.

Тимчасово виконуючим обовʼязки глави СБУ став начальник центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгеній Хмара.

