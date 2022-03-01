Кулеба особливо відзначив дистанціювання Китаю від рішення Путіна привести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, і той запевнив в готовності Китаю докладати всі зусилля задля припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що глава української дипломатії детально поінформував свого китайського колегу про розвиток збройної агресії Російської Федерації проти України, обстріли цивільної інфраструктури та вбивства мирного населення.

Він звернувся з проханням до Ван Ї використати рівень відносин між Пекіном та Москвою, аби змусити Росію припинити збройну агресію проти українського народу.

Китайський міністр підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку КНР, відзначив стратегічний характер двосторонніх відносин.

Він запевнив Кулебу в готовності Китаю докладати всі зусилля задля припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом, зокрема як постійний член Ради Безпеки ООН.

Кулеба особливо відзначив дистанціювання Китаю від рішення Путіна привести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування.

Глави МЗС також обговорили питання безпеки китайської громади в Україні. У цьому контексті український міністр наголосив, що найкращою гарантією безпеки китайських громадян, а також інших іноземних громадян, в Україні є тиск їхніх урядів на Росію, аби вона припинила збройну агресію проти нашої держави, насамперед варварські обстріли мирних українських міст.