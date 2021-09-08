Нардеп від партії "Опозиційної платформи – За життя", 44-річний Ілля Кива, підтвердив, що склав іспит на право займатися адвокатською діяльністю.
Кива в коментарі журналістам сказав, що складав іспит в Закарпатській області, оскільки "поєднував корисне з приємним".
"Я не розумію, чому такий ажіотаж. У мене як мінімум дві вищі освіти, одну з яких я закінчив з червоним дипломом", – заявив він.
Співрозмовник також сказав, що адвокатура для нього – це "частина історії, яку хотів для себе опанувати". При цьому він додав, що представникам нинішньої влади скоро потрібні будуть адвокати, оскільки економічна ситуація і життя людей сильно погіршується.
На запитання журналістів, чому саме в Закарпатті він складав іспит, хоча сам проживає в Києві, Кива відповів, що йому 44 роки й він сам може визначити, де складати іспит. А потім додав: "Чому на Закарпатті? Тому що Закарпаття – це край вічно красивої природи, і я поєднував корисне з приємним".
Нагадаємо, 26 квітня у Києві Ілля Кива захистив наукову дисертацію в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості й став кандидатом наук з держуправління.
У цей же день нардеп поскандалив з журналістами, які були незадоволені тим, що його скрізь супроводжували люди в чорному й заважали їм працювати.
Нардеп стверджував, що біля нього були "аспіранти або студенти".
Раніше стало відомо, що Кива писав наукову роботу, яка пов'язана з механізмами впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності на прикладі України та держав Євросоюзу.
Кива до 2003 року навчався у Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі, його спеціальність – "Обслуговування та ремонт обладнання нафтових і газових промислів", а кваліфікація "технік-механік".
Пізніше здобував освіту в Полтавському педагогічному інституті за спеціальністю "Педагог-психолог".
У 2017-му закінчив Національна академія МВС України за спеціальністю "Право" та став магістром.
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