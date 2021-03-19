У суді захисник автора книги Вахтанга Кіпіані заявив, що давати оцінку історичним подіям не є компетенцією будь-якого суду.

Колегія суддів Київського апеляційного суду пішла до нарадчої кімнати ухвалювати рішення за апеляційною скаргою автора книги «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані.

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Як передає кореспондент УНІАН, Кіпіані та його захисник попросили суд скасувати рішення суду першої інстанції про заборону розповсюджувати книгу.

Зокрема, Кіпіані зазначив, що інформацію про діяльність голови політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука як адвоката за радянських часів він почерпнув із розсекречених архівів СБУ і дійшов висновку, що Медведчук насправді не дотримувався інтересів клієнта, а виконував вказівки згори. І це стосується не лише справи Василя Стуса, а і інших політичних в'язнів радянських часів.

Крім того, він додав, що ніхто не забороняє Медведчуку попрацювати в архівах і написати книгу зі своєю оцінкою історичних подій, учасником яких він був.

Своєю чергою, адвокат Кіпіані зазначив, що в компетенцію суду взагалі не входить оцінка історичних подій та фактів. А діяльність Медведчука як адвоката за радянських часів є цікавою лише тому, що Медведчук на сьогодні це публічна особа і також в суспільстві існує запит дізнатися правду про його роль в долі українського поета Стуса. Адвокат додав, що саме публічність особи Медведчука та суспільний інтерес до долі Стуса не було враховано судом першої інстанції.

Після того, як всі учасники судового засідання висловили свої точки зору, суд пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення.

Слід зазначити, що ні Медведчук, ні його представники на засідання суду не з'явилися, хоча були повідомлені у належний спосіб про час і місце судового засідання.

В залі суду присутні активісти, які прийшли підтримати автора книги. Частина з них одягли футболки із написом "Стус чекає. Медведчука під арешт" та карикатурним зображенням Медведчука.

Біля будівлі суду – посилена охорона поліцейських та нацгвардійців.

Що відомо про справу

19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав видалити з книги Кіпіані "Справа Василя Стуса" згадки про голову політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Медведчука, який був адвокатом поета, і заборонив поширення накладу книги без дозволу Медведчука.

Згідно з рішенням судді Дарницького райсуду Марини Заставенко, з книги мають бути видалені такі фрази:

«...чи була можливість у Стуса обрати «менше зло». Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук»;

«...Медведчук на суді визнав, що всі «злочини»», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання»;

«...він (мається на увазі Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?»;

«...розпинав поета (мається на увазі Стус) - призначений державою адвокат Медведчук»»;

«...шістка комуністичної системи Медведчук…»;

«Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?»

До видалення цих фраз книгу заборонили розповсюджувати видавництву Vivat та автору Кіпіані.

Після винесення цього судового рішення попит на книгу різко зріс. У зв’язку з цим видавництво Vivat замовило друк додаткового накладу книги у 15 тис. примірників.

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Автор: Дмитро Хилюк