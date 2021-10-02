Вона зазначила, що Саакашвілі вдячний своїй "колишній дружині".

Народний депутат України Єлизавета Ясько ("Слуга народу") вважає неприпустимим той хейт, який виник через оприлюднення інформації про їхні особисті стосунки із колишнім президентом Грузії, головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїлом Саакашвілі, якого затримали у Грузії й помістили до пенітенціарної установи.

Відповідаючи на запитання УНІАН з приводу коментаря під її постом у Facebook, де вони із Саакашвілі заявили про любовні стосунки, народного депутата України Іванни Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") про те, що вона має стосунки з одруженим чоловіком, Ясько зазначила, що краще б її колега по парламенту "думала про Україну і про захист українських інтересів, і тоді б приватне життя її точно не повинно цікавити".

"Мені соромно, що, на жаль, є такі коментатори", - додала Ясько.

Також вона зазначила, що неприпустимо, що піднявся хейт під новинами про їх приватне життя. Ясько зазначила, що якщо уважно подивитися відео, де вони із Саакашвілі говорять про відносини, то "Михайло говорить про те, що він вдячний своєму минулому, в тому числі своїй колишній дружині. Але зараз правда така, що ми разом і час іти вперед".

Читайте такожУ Зеленського "дуже розчаровані поведінкою" стосовно СаакашвіліВона зазначила, що у зв’язку із затриманням Саакашвілі в Грузії відбувається "велика боротьба, в якій ми разом".

На уточнююче запитання журналістів, скільки часу вони із Саакашвілі приховували інформацію про особисті відносини, Ясько не відповіла і лише сказала: "Який час вже є".

Що передувало

Увечері, 1 жовтня, з’явилось відео, як голова Виконавчого комітету реформ в Україні й колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі та народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявили, що закохані один в одного.

Ясько заявила, що це відео було записано до від‘їзду Саакашвілі до Грузії, а також підтвердила, що перебуває у стосунках з екс-президентом Грузії.

Затримання Саакашвілі в Грузії: що відомо

У п'ятницю, 1 жовтня, у Грузії затримали третього президента країни Міхеїла Саакашвілі. Його заарештували місцеві правоохоронці. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що правоохоронці знали про прибуття Саакашвілі до Грузії. Також політик зазначив, що Саакашвілі помістили в пенітенціарну установу.

Адвокат Бека Басілая назвав затримання Саакашвілі "політичним актом" і додав, що не зміг поспілкуватися із затриманим.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії та знаходиться в Батумі. Своєю чергою Міністерство внутрішніх справ Грузії заявляло, що Саакашвілі грузинський кордон не перетинав.

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. Він навіть показував фото свого квитка на літак. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

Автор: Надя Пришляк