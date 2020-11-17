Вони мають стосуватися повернення електронного декларування, кримінальної відповідальності за недостовірне е-декларування, а також змін в системі діяльності Конституційного суду.

Віце-спікер Верховної Ради України Олена Кондратюк зазначає, що робоча група з розробки рішень щодо виходу України з конституційної кризи має напрацювати три законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в ефірі "Свободи слова".

Відповідаючи на питання, чи планується завтра в парламенті розглядати законопроекти, спрямовані на розв'язання конституційної кризи та повернення до нормальної роботи електронного декларування, Кондратюк зазначила, що наразі "немає політичної волі в парламенті проголосувати будь-який закон, який би стосувався як повернення до електронного декларування, так само і кримінальної відповідальності, і так само самої реконструкції, або що стосується Конституційного суду як інституції".

У той же час, зауважила вона, в парламенті було утворено робочу групу, до якої увійшли представники усіх фракцій та груп, а також керівники трьох комітетів ВР.

"На базі Антикорупційного комітету якраз хочемо напрацювати три базові законопроекти, які будуть стосуватися як повернення електронного декларування, кримінальної відповідальності за недостовірне електронне декларування і третє - зміни, які стосуються всієї системи діяльності Конституційного суду, якщо вони потрібні", - розповіла депутат.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України" (№4304) є голова ВР Дмитро Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема "Євросолідарності", "Голосу" та "Слуги народу".

16 листопада Разумков зазначив, що законопроект №4304 був розроблений та підтриманий майже всіма політичними силами у парламенті. За його словами, завдання проекту полягало у тому, щоб швидко відреагувати на конституційну кризу, вивести ситуацію в статус-кво і далі вже напрацьовувати спільну законодавчу ініціативу, яка б допомогла врегулювати і вийти із цієї кризової ситуації. Разом з тим, спікер заявив, що деякі політичні сили блокують розв’язання конституційної кризи в Україні.

Водночас він закликав створити робочу групу, яка вже б почала напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо виходу з кризи.

Віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що планує підписати розпорядження про створення робочої групи з розробки в парламенті рішень щодо виходу держави з конституційної кризи.

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Автор: Тетяна Поляковська