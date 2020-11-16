Віце-спікер Кондратюк вважає, що не можна «завалити» законопроекти, якщо немає консолідованої позиції фракцій та груп.

Завтра Верховна Рада не розглядатиме законопроекти, які стосуються вирішення конституційної кризи в Україні.

Читайте такожЗавтра Рада розгляне скасування карантину вихідного дня

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко наполягала на тому, щоб у вівторок парламент розглядав законопроекти щодо відновлення е-декларування доходів чиновників та законопроект, серед авторів якого є і голова ВР Дмитро Разумков.

За словами Геращенко, ситуація свідчить, що в монобільшості немає голосів для вирішення проблеми і відновлення е-декларування, і тому відтягується момент вирішення конституційної кризи шляхом створення робочої групи.

У відповідь заступник голови ВР Олена Кондратюк, яка завтра головуватиме на засіданні парламенту, зазначила, що має бути колективна позиція для вирішення питань.

«Оскільки я зараз маю політичну відповідальність, будучи в.о. голови ВР, я розумію, що кожний «провалений» законопроект в залі завтра не буде сприяти як інтересам держави, так і парламенту взагалі», - сказала вона.

Віце-спікер все ж таки на вимогу фракції «ЄС» поставила на рейтингове голосування питання щодо розгляду законопроектів, на яких вона наполягає, але цю пропозицію підтримали лише три фракції, в яких кількість народних депутатів менша ніж 226. Тому рішення на Погоджувальній раді не було підтримано.

Конституційна криза в Україні

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На переконання авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект №4304, яким пропонується відновити норми е-декларування, які було скасовано Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України" є голова Верховної Ради Дмитро Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема, "ЄС", "Голос" і "Слуга народу".

4 листопада депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря повідомила, що з метою виходу з конституційної кризи парламентарії розробили законопроект, яким, серед іншого, пропонують визначати законом процедури розгляду у Конституційному суді справ, нині ці процедури передбачені регламентом суду. Також, за її словами, депутати працюють над розробкою законопроектом про конституційне провадження.

Разумков заявляв, що Верховна Рада з 17 по 20 листопада розгляне законопроекти, що дозволять врегулювати кризу навколо КС.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк