У приватному порядку військові чиновники в Києві висловлюють впевненість, що Україні до осені вдасться повернути собі значну територію.

Директор ЦРУ Вільям Бернс у червні, в перші дні початку контрнаступу ЗСУ, таємно приїжджав в Україну. В Офісі Зеленського йому представили план, що передбачає початок мирних переговорів з Росією до кінця року, пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За словами одного з чиновників, метою візиту було "підтвердити готовність" адміністрації Байдена і далі надавати розвіддані, щоб допомогти Україні захистити себе.

За даними видання, в приватному порядку військові чиновники в Києві висловлюють упевненість, що Україні до осені вдасться повернути собі значну територію; перемістити артилерію і ракетні комплекси до кордону контрольованого Росією Криму; просунутися далі на схід України, а потім почати переговори з Москвою.

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"Росія піде на переговори, тільки якщо відчує загрозу", - заявив високопоставлений український чиновник.

В ідеальному сценарії для Києва ЗСУ отримають важелі впливу на РФ, розмістивши війська і потужне озброєння на кордоні з Кримом. Окупований півострів в цьому випадку буде фактично виконувати роль "заручника".

Повідомляється, що Київ буде готовий відмовитися від ведення бойових дій в Криму, але натомість вимагатиме, щоб Росія прийняла будь-які гарантії безпеки, які Україна може отримати від Заходу.

Контрнаступ ЗСУ - головне

ЗСУ пішли в наступ на півдні та сході країни на початку червня. ЗСУ станом на 30 червня продовжували вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, закріплювалися в Запорізькій області, а також тиснули на фланги росіян в Бахмуті Донецької області.

Але на Заході все ще наполягають, що прогрес початку українського контрнаступу ледь помітний і хочуть швидших результатів. На думку польського євродепутата Вітольда Яна Ващиковського, якщо наступ ЗСУ не матиме успіху до жовтня, то Європа наполягатиме на "заморожуванні" війни.

У відповідь Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав не робити з війни" шоу", підкресливши, що "кожен метр дається кров'ю".

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