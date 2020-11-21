Путін продовжив контрсанкції, зокрема й проти України

У серпні 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які ввели чи підтримали санкції проти РФ.

Президент РФ Володимир Путін продовжив до кінця 2021 року дію свого указу про «продуктове ембарго» щодо країн, які ввели антиросійські санкції, зокрема й України. Читайте такожУ ТКГ розповіли про" шалений тиск " на РФ з боку Франції та Німеччини Як повідомляють РИА Новости, уряду доручається забезпечити здійснення заходів з реалізації відповідного указу і за необхідності вносити пропозиції про зміну терміну дії обмежень. Санкції проти РФ і відповідь Кремля У липні 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було введено ще в березні 2014 року - після анексії Росією українського Криму.

У серпні 2014 року Росія ввела обмежувальні заходи проти країн Заходу у відповідь на їх санкції. Зокрема, в Росію заборонено ввозити деякі види сільгосппродукції, сировини і продовольства із США, країн ЄС, Канади, Австралії й інших країн. Пізніше ембарго поширили на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн, а з 2016 року - на Україну. Під заборону потрапили м'ясо, ковбаси, риба і морепродукти, овочі, фрукти, молочна продукція.

У міру збереження західних санкцій Росія продовжує заходи у відповідь. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Вікторія Токарєва

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