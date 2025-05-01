Як повідомляється, "чекати залишилося недовго".

Парламент України, як очікується, ратифікує підписані угоди зі США щодо корисних копалин протягом тижня, повідомив високопоставлений представник адміністрації США. Він додав, що всі три документи в рамках угоди були підписані між країнами ще в середу.

Також він зазначив, що 50% роялті надходитимуть від нових проєктів з освоєння природних ресурсів в Україні, а не тільки від рідкоземельних елементів, пише Sky News.

Що ще відомо про угоду щодо українських надр

Високопоставлений український чиновник заявив, що США вноситимуть прямі фінансові внески до фонду, а також можуть надати нову допомогу - зокрема системи протиповітряної оборони для України.

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В обмін США отримають преференційний доступ до нових угод, що стосуються українських мінеральних ресурсів.

Раніше УНІАН повідомляв, що означає для Трампа у года про копалини. Від цієї угоди виграє як Україна, так і США. Крім того, вона демонструє економічну зацікавленість американської сторони в забезпеченні вільного і суверенного майбутнього українців, зазначила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Крім того, аналітик Даг Клейн розповів, що для України найголовніше в угоді про корисні копалини. Підписання зазначеної угоди, за його словами, "стало гарною новиною для тих, хто хоче, щоб Вашингтон відступив від останніх місяців ворожості щодо Києва".

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