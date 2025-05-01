Угода про корисні копалини передбачає тісну співпрацю між Україною і США, але в ній є багато маленьких нюансів.

США та Україна підписали угоду, яка дасть Вашингтону доступ до деяких природних ресурсів України. Ця угода, що готувалася кілька місяців, передбачає створення інвестиційного фонду, який, як сподівається Україна, закріпить допомогу США в умовах повномасштабної війни, що триває.

BBC ознайомилося з чернеткою угоди, на основі якої було виділено низку ключових моментів.

Україна не буде виплачувати США компенсацію

Раніше президент США Дональд Трамп вимагав, щоб Україна повернула $350 млрд допомоги, яку, як він стверджував, США надали під час війни.

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Однак Вашингтон, очевидно, пішов на поступку. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що угода не передбачає "виплати боргу" з боку України.

Трамп позиціонує угоду як вигідну для США, заявляючи, що країна отримає "набагато більше в теорії", ніж ті мільярди, які були надані Україні його попередником Джо Байденом.

Жорсткий тон США щодо Путіна

ЗМІ повідомляє, що риторика США в офіційному анонсі угоди набагато жорсткіша, ніж зазвичай для адміністрації Трампа.

У заяві Мінфіну США йдеться про "повномасштабне вторгнення Росії" і додається, що "жодна держава або особа, яка фінансує або постачає російську військову машину, не отримає вигоду від відновлення України".

"Ця позиція обнадіює Київ, який давно наполягає на посиленні тиску на Росію в переговорах між Москвою і Вашингтоном", - йдеться в матеріалі.

Нафта і газ включені в угоду поряд із корисними копалинами

Незважаючи на акцент на корисні копалини, угода включає і проєкти в галузі нафти і газу, а також відповідну інфраструктуру. У всіх випадках ресурси залишаються в українській власності, хоча США отримають спільний доступ.

Це розцінюється як пом'якшення української позиції, оскільки цього не було в ранніх версіях документа, пише ЗМІ.

Угода не заважає прагненню України до вступу в ЄС

Україна давно прагне вступити до ЄС, і переговори про вступ офіційно почалися в червні минулого року. У Києві побоювалися, що угода зі США може завадити цьому, якщо надасть преференції американським інвесторам, адже у Києва і Брюсселя вже є стратегічне партнерство у сфері сировини.

Але текст угоди підтверджує прагнення України до вступу в ЄС і необхідність того, щоб угода не суперечила цьому. Також вказується, що якщо Україні буде потрібен перегляд умов у зв'язку з "додатковими зобов'язаннями" перед ЄС, США зобов'язуються вести сумлінні переговори.

Крім того, Київ стверджує, що США підтримають додаткові інвестиції та трансфер технологій в Україну - як з ЄС, так і з інших джерел.

Прибуток буде реінвестуватися в Україну протягом 10 років

Цікавою деталлю угоди, на думку журналістів, є те, що протягом перших 10 років прибуток буде повністю реінвестуватися в українську економіку.

"Це важливо, тому що США не отримуватимуть пряму вигоду протягом цього часу. Україна заявляє, що всі кошти, які надходитимуть до фонду, будуть спрямовані на відновлення країни та нові проєкти", - йдеться в матеріалі.

Після цього періоду прибуток може розподілятися між партнерами. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив Fox News, що угода - це "сигнал американцям, що у нас є шанс взяти участь, отримати частину фінансування і озброєнь, компенсації за них і стати партнерами в успіху українського народу".

Військова підтримка США знову обговорюється - але без гарантій

США представляють угоду як необхідну умову для продовження військової допомоги Україні. Перший віцепрем'єр України Юлія Свириденко, яка прилетіла до Вашингтона для підписання, заявила, що угода передбачає нову допомогу в майбутньому, наприклад, системи ППО.

Це стало б зміною в стратегії Трампа, який раніше виступав за згортання військової підтримки. Але США все ще можуть відмовитися від угоди в будь-який момент.

У документі немає конкретних гарантій безпеки, про які Україна і Європа просять Білий дім уже давно. Трамп, на відміну від Байдена, не хоче давати такі зобов'язання. Його зацікавленість залишається насамперед економічною, на основі умов угоди.

Це означає, що зобов'язання США залишаються вразливими, незважаючи на їхню значущість для України як головного союзника.

Що ще відомо про угоду щодо корисних копалин

Раніше УНІАН повідомляв, що народний депутат Ярослав Железняк описав ризики для України. Зокрема, це стосується втрати частини бюджетних доходів. Другий ризик - обмеження контролю над природними ресурсами.

Крім того, у Мінекономіки назвали терміни, коли Україна отримає прибутки від угоди зі США. "Передбачається, що прибуток розподілятиметься не раніше, ніж за 10 років, тому що очевидно, що перші 10 років це буде більше паперова, ознайомлювальна робота, здійснення інвестицій, накопичення внесків тощо", - сказав заступник міністра економіки Тарас Качка.

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