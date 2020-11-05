Нардепи не дотримуються норм карантину.

Журналісти зняли, як під час засідання Верховної Ради 5 листопада депутати від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва та Ігор Васильковський поцілували один одного в щоку.

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Так, нардепи потрапили в об'єктив у момент теплих обіймів. На них не було масок, що суперечить нормам карантину та дотриманню соціальної дистанції.

Коронавірус в Україні: новини

Станом на ранок, 5 листопада, в Україні зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Денис Шмигаль раніше заявляв, що Кабінет Міністрів поки не планує вводити локдаун по всій країні через стрімке поширення коронавірусної хвороби.

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про штрафування підприємців за допуск людей без масок у будівлі та транспорт.

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Автор: УНІАН