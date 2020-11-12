Президент Володимир Зеленський вийшов на зв’язок з громадськістю після своєї госпіталізації до «Феофанії». 9 листопада президент повідомив про інфікування COVID-19.
Відео з президентом з’явилось у Telegram Україна 24.
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На тлі державного прапора Зеленський прозвітував про стан здоров’я.
«Як ви знаєте, COVID-19 не оминув і мене, але почуваюся досить добре. Дякую. До речі, думаю, велика заслуга – ваша підтримка, ваші теплі слова, побажання швидкого одужання. І я дякую за це кожному з вас», – сказав він.
Також президент нагадав, що перебуває в лікарні на самоізоляції, але продовжує займатися справами.
«Третій день я перебуваю на самоізоляції, але не ізолювався від роботи. Виконую свої обов’язки. Всі органи влади, вважаю, працюють у нормальному режимі та всі ці дні в онлайн у мене проходять наради, важливі розмови», – зазначив Зеленський.
Вранці 12 листопада стало відомо, що у «Феофанію» госпіталізували інфікованого коронавірусом Володимира Зеленського і главу Офісу президента Андрія Єрмака. В обох – легкі симптоми вірусу.
За словами речниці президента Юлії Мендель, Зеленського розмістили саме в цьому медзакладі, бо там кращі умови для проходження самоізоляції.
6 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у лікарні госпіталізують лише хворих з тяжкими симптомами через перевантаження медичної системи.
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