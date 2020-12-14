Нардепи з провладної фракції розкритикували Камельчука.

Далеко не всі колеги нардепа зі "Слуги народу" Юрія Камельчука поділяють його позицію щодо "вигаданої хвороби" коронавірус.

Про це можна судити з реакцій нардепів від провладної фракції у соцмережах.

Зокрема, депутат Дмитро Гурін достатньо різко розкритикував колегу по фракції.

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"Народний депутат Юрій Камельчук наголосив, що COVID-19 вигадана хвороба. Не варто відноситись до цього всерйоз, бо Юрій — вигаданий депутат, його насправді не існує", - написав він у Facebook.

Інший нардеп - Віталій Безгін - теж не погодився зі словами Камельчука.

"Про "вигаданий Covid-19". На жаль, не тільки ковід, а й ідіотизм, не є вигаданими речами. Усім 36.6! Бережіть себе", - написав він.

Що сказав Камельчук про коронавірус

"Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі українського телеканалу заявив, що коронавірус – це "вигадана хвороба", а вакцинація може бути небезпечною. "Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі. Особливо від вигаданої хвороби COVID-19", - сказав нардеп.

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Автор: Юрій Годован