Далеко не всі колеги нардепа зі "Слуги народу" Юрія Камельчука поділяють його позицію щодо "вигаданої хвороби" коронавірус.
Про це можна судити з реакцій нардепів від провладної фракції у соцмережах.
Зокрема, депутат Дмитро Гурін достатньо різко розкритикував колегу по фракції.
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"Народний депутат Юрій Камельчук наголосив, що COVID-19 вигадана хвороба. Не варто відноситись до цього всерйоз, бо Юрій — вигаданий депутат, його насправді не існує", - написав він у Facebook.
Інший нардеп - Віталій Безгін - теж не погодився зі словами Камельчука.
"Про "вигаданий Covid-19". На жаль, не тільки ковід, а й ідіотизм, не є вигаданими речами. Усім 36.6! Бережіть себе", - написав він.
Що сказав Камельчук про коронавірус
"Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі українського телеканалу заявив, що коронавірус – це "вигадана хвороба", а вакцинація може бути небезпечною. "Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі. Особливо від вигаданої хвороби COVID-19", - сказав нардеп.
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